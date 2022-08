Lazio, Lotito aspetta un rilancio da Siviglia per Luis Alberto: 16 milioni non sono abbastanza

In casa Lazio si attende la risoluzione del 'caso Luis Alberto', visto che lo spagnolo ha ormai deciso di lasciare Roma per tornare al Siviglia: si parla dina offerta da circa 15-16 milioni di euro per il cartellino, scrive il Corriere dello Sport, che da Lotito è considerata insufficiente. La Lazio punta a incassarne almeno 22-23. Deve riconoscere il 30% della cessione al Liverpool e ha già investito una cinquantina di milioni in entrata. C’è l’ipotesi del prestito oneroso a 5 milioni con un riscatto obbligatorio a cifre superiori, come era successo nel caso di Correa con l’Inter l’estate scorsa.