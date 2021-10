Lazio, Lotito furioso avverte i giocatori: niente rinnovi senza i risultati sul campo

Alla ripresa degli allenamenti nel corso della sosta per la Nazionale, Claudio Lotito, presidente della Lazio, si è presentato nello spogliatoio biancoceleste mostrando tutta la sua rabbia in una sfuriata che ha messo alle strette i giocatori laziali. Mercoledì scorso il presidente ha chiarito che la squadra deve stringersi intorno a Sarri e seguire il proprio allenatore e nel mentre ha congelato tutte le trattative per i rinnovi di contratto, in attesa che la squadra si esprima meglio delle ultime uscite e che arrivino i risultati sul campo. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.