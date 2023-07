Lazio, Lotito: "Sarri aveva indicato Sanabria, vedrete se Castellanos non è più forte"

Claudio Lotito ha lasciato ieri il ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore, per tornare a Milano e trattare i diritti televisivi: "Chissà se i tifosi capiscono che da quelli dipende il futuro della Lazio e di tutto il calcio italiano", ha spiegato al Messaggero, prima di affrontare altri temi. "I fischi non mi hanno ferito, li trasformerò in applausi molto presto, come l'anno scorso col secondo posto. In questa settimana sbloccheremo il mercato. Intanto ora vedrete Castellanos, se è più forte di Sanabria che Sarri aveva inizialmente indicato".

Castellanos è al momento l'unico ingresso della Lazio, che ha perso Milinkovic-Savic e che si prepara a rinforzare la rosa con nuovi elementi, da un centrocampista ad un esterno, in vista del prossimo campionato e della Champions League.