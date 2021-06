Lazio, Lotito si impunta contro l'Inter: Caicedo per i nerazzurri costa il doppio

Lotito non ha intenzioni di fare sconti sul mercato all'Inter, dopo il "tradimento" di Simone Inzaghi, ancora ferita aperta per il presidente della Lazio. Il nuovo tecnico interista vorrebbe portare con sé Felipe Caicedo, ma la richiesta, rispetto ai 4-5 milioni di euro di valore reale del cartellino per tutti i club interessati, è raddoppiata in risposta ai sondaggi nerazzurri. Anche per Radu il futuro potrebbe cambiare grazie all'interesse dell'Inter: ora Lotito pare intenzionato a proporgli un prolungamento biennale dell'attuale accordo. Qualsiasi espediente pur di mettere i bastoni tra le ruote al nuovo antagonista. A riportarlo è Il Messaggero.