Lazio, Lotito: "Tare? Andato via per scelta sua, ma tutti sono utili e nessuno indispensabile"

Pochi minuti all'inizio di Lazio-Celtic e a parlare è Claudio Lotito, presidente della società biancoceleste: "La squadra deve scendere in campo coesa e con la voglia di portare a casa il risultato, voglio una squadra cattive e feroce agonisticamente. Sarri? Noi crediamo nell'organico e nell’allenatore e siamo convinti che quando cadiamo bisogna rialzarci coscienti dei nostri mezzi. La Lazio lo sarà", le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

Tare manca a questa Lazio?

“Non ho allontanato Tare dalla Lazio, è stata una sua scelta personale. Tutti sono utili e nessuno è indispensabile. Al di la di questo non si può imputare meriti o demeriti a una persona. Oggi abbiamo rinnovato la squadra, è una squadra che ha avuto bisogno di assestamenti facendo male con le squadre più abbordabili e bene con quelle meno. C’è qualcosa a livello caratteriale che ha determinato questa situazione”

Le scelte di Sarri un segnale per il futuro?

“Ho detto a Sarri che non deve guardare in faccia nessuno. E’ una sua scelta, è lui che deve assumersi la responsabilità Io ho invetito nella persona e cerco di sostenerlo. Dal punto di vista della cosietà non è mai mancato il nostro sostegno”