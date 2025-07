Addio Lazio, Tchaouna spiega: "Al Burnley sono combattenti. Sempre guardato la Premier"

Loum Tchaouna ha lasciato la Lazio. L'ala destra francese, classe 2003, dal suo trasferimento alla Salernitana ha trascorso solamente una stagione in maglia biancoceleste sotto gli ordini di Marco Baroni, dopodiché il club capitolino ha deciso di accettare le avance del Burnley neopromosso in Premier League per mettere a segno nel nuovo bilancio un utile di 15 milioni di euro, più una percentuale del 10% sulla futura rivendita.

Tchaouna ha firmato un contratto con il club inglese fino al 30 giugno 2030 ed è stato annunciato proprio nella giornata di oggi, dopodiché si è presentato alla sua nuova tifoseria tramite i canali ufficiali della società: "Sono sicuramente felice di essere qui e di aver firmato oggi con il Burnley. Gioca molto bene in Premier League, sono noti per essere dei combattenti e che scendono in campo sempre per vincere. Quindi sono felice di fare la mia parte qui e farò il massimo che potrò".

Sulla motivazione che lo ha spinto ad accettare di trasferirsi in Inghilterra e in questo club: "È un grande cambiamento nel mio processo di crescita come calciatore. Ovviamente ho sempre guardato la Premier League nella mia vita e il club può giocare un ruolo molto importante nel mio sviluppo. Abbiamo parlato della scorsa stagione e della stagione che verrà e abbiamo esaminato l'offerta. È stato il processo che mi ha portato nel club".