Lazio, Luis Alberto di nuovo in gruppo: contro la Roma sarà a disposizione di Sarri

Sospiro di sollievo in casa Lazio in vista del derby contro la Roma. Nella seduta pomeridiana Luis Alberto è infatti tornato in gruppo, dopo il fastidio al ginocchio che lo aveva tenuto fuori negli ultimi due allenamenti, e per questo non c'è alcun problema in vista della stracittadina contro i giallorossi di domenica pomeriggio.