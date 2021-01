Lazio, Luis Alberto fa festa sui social: "Ce l'abbiamo fatta, questa vittoria è per voi"

Tra i tanti calciatori della Lazio a festeggiare sui social dopo il 3-0 nel derby c’è Luis Alberto, autore di una doppietta alla Roma: “Ce l’abbiamo fatta ragazzi - scrive lo spagnolo su Twitter - molto contento per aver segnato oggi in questa vittoria così importante! È per voi tifosi”.