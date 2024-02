Lazio, Luis Alberto: "Sinceramente non so che dire. Parliamo meno e alleniamoci di più"

Luis Alberto, centrocampista della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la sconfitta contro la Fiorentina attraverso i microfoni di SkySport:

"Abbiamo fatto poco. Sinceramente non so che dire, è stata una partita dove non meritavamo il vantaggio già nel primo tempo. Nel secondo non abbiamo saputo approfittare del contropiede che abbiamo avuto per andare sul 2-0 e poi abbiamo subito gol. Abbiamo perso davvero troppe partite e quella di oggi era una gara importantissima per la classifica. Il calcio è questo. Non siamo stati all'altezza della partita e ora dobbiamo solo dimenticarcela e andare avanti. Non possiamo mollare, mancano ancora troppe partite, ma la classifica è tosta adesso. Dobbiamo solo parlare meno e allenarci di più".

Venerdì vi attende il Milan, ma c'è una parte di voi che già è concentrata sulla sfida di Champions a Monaco di Baviera, in casa del Bayern?

"Se pensiamo adesso al Bayern siamo fuori di testa. Se non vinciamo col Milan sarà dura avere la fiducia giusta per la Champions. Adesso dobbiamo pensare solo a venerdì, dobbiamo recuperare di testa e fisicamente. Speriamo sia una bella partita anche e soprattutto per la nostra gente. La responsabilità di questo momento è di tutti, ma anche verso che questo è un anno strano perché ogni volta che arriva la gara che può farti fare un salto in avanti invece si rivela quella che ti fa fare un passo indietro".