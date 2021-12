Lazio, Luis Alberto vuole tornare al Siviglia ma Lotito chiede almeno 30 milioni di euro

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il futuro di Luis Alberto alla Lazio è decisamente in bilico. Il giocatore non si sente più coccolato come un tempo e il suo sogno è quello di giocare nel Siviglia, la sua squadra del cuore. Il fatto è che lo spagnolo ha un accordo con i biancocelesti fino al 2025 e Lotito lo valuta non meno di 30 milioni. Il centrocampista non è incedibile, ma solo a fronte di un'offerta che possa permettere a Tare di sistemare la rosa col mercato in entrata, verrebbe lasciato partire.