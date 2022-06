Lazio, lunedì arriva Marcos Antonio. Club freddo su Torreira, il sogno resta Zielinski

Centrocampo da sistemare in casa Lazio: lunedì, i biancocelesti attendono nella Capitale il brasiliano Marcos Antonio, che andrà a prendere il posto di Lucas Leiva. Anche in considerazione di questo, secondo il Corriere della Sera edizione Roma, il club sarebbe rimasto freddo su Lucas Torreira, proposto dai suoi agenti in Italia dopo la rottura con la Fiorentina.

E Zielinski? Îl quotidiano fa anche il punto sulle altre manovre. Il sogno, complicato, rimane il polacco del Napoli: possibile soltanto in caso di cessione di uno dei big, Milinkovic-Savic o Luis Alberto. Per nessuno dei due, al momento, sono arrivate offerte decisive, anche se lo spagnolo piace proprio al Napoli. Discorso simile per Loftus-Cheek, su Ilic pesa la concorrenza dell'Atalanta.