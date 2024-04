Lazio, Mandas: "Champions obiettivo concreto. Vogliamo la finale di Coppa Italia"

vedi letture

Al termine del match contro il Genoa, il portiere della Lazio Christos Mandas ha commentato in zona mista: "Tre punti importanti per sognare l’Europa? Si, anche per la mentalità della squadra. Come ho visto Luis Alberto? Non lo so, ma credo e spero non sia vero perché Luis Alberto è molto importante per la squadra, per lo spogliatoio e per tutto. Come mi sento? Ho un buon feeling con Tudor, mi piace molto. Io sono molto contento di condividere questo momento con lui, è la mia occasione. Provedel è uno dei migliori portieri del mondo, non solo in Italia. Penso che le cose andranno bene.

“Cosa è cambiato con Tudor? Lavoriamo molto forte, il sistema è buono per la squadra. Champions? È un obiettivo concreto, vogliamo continuare così fino alla fine del campionato e prendere tutti i punti possibili per vedere se riusciamo a arrivare in Champions o in Europa. Raggiungere uno di questi obiettivi per la Lazio. Cerchiamo di attaccare di più, qualche volta è più difficile. Tutte le squadre ci aspettano in area e quindi tirare diventa difficile. Noi cerchiamo di giocare la palla per aprire gli spazi e andare in area per cercare l’opportunità di segnare come abbiamo fatto oggi. Oggi abbiamo fatto un bel gol.

Coppa Italia? Pure per noi è una gara molto importante, vogliamo vincere per andare in finale. Per noi questa è una finale perché abbiamo perso l’andata, giochiamo col cuore per i nostri tifosi".