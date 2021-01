Lazio, Marusic: "Contento per l'assist. Ruolo? Gioco dove vuole il mister"

vedi letture

Adam Marusic, centrocampista biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, dopo la vittoria contro il Sassuolo.

"Sono molto contento per l'assist per Immobile e soprattutto la vittoria contro un'ottima squadra. Vincere oggi era molto importante, serviva molta aggressività in ogni duello per conquistare i tre punti. Contro l'Atalanta saranno due partite importanti, daremo tutto per fare bene. Mi sento bene, ho trovato continuità. Ruolo? Destra o sinistra è indifferente, gioco dove vuole il mister".