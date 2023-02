Lazio, Marusic: "In classifica siamo tutti vicini, ma pensiamo a noi. I calcoli si fanno alla fine"

Adam Marusic, esterno sinistro della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel dopo la vittoria per 1-0 contro la Sampdoria: "È molto importante aver vinto questa partita in casa contro una formazione da non sottovalutare. Abbiamo giocato bene creando occasioni e trovando il gol grazie al tiro nel finale di Luis Alberto. È molto importante aver conquistato i tre punti".

Come giudica la sua prestazione?

"Sono felice di aver salvato un gol nel primo tempo, peccato aver sbagliato un'occasione nella ripresa. L’importante comunque era vincere, ora guardiamo avanti alla partita di venerdì. Non sarà semplice, il Napoli al momento gioca il calcio più bello d’Europa. Andremo lì con tante motivazioni e faremo di tutto per raccogliere punti".

Fisicamente come stava?

"Mi sentivo bene stasera, forse chi ha giocato giovedì era un po’ più stanco. È fisiologico. In classifica siamo tutti vicini, noi dobbiamo pensare solo a noi perché mancano molte partite. Alla fine faremo i calcoli".