Lazio, Milinkovic-Savic: "Piano piano stiamo cominciando a giocare come vuole Sarri"

Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Sampdoria. "E' una bella cosa aver raggiunto Nedved, non mi fermo. Cercheremo di vincere, se faccio gol o no non è tanto importante. Non sempre riusciamo a tradurre in campo quello che dice Sarri, piano piano cominciamo a giocare come vuole lui".