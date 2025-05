Lazio, non si prospetta un'estate di rivoluzioni: società convinta che 3/4 colpi basteranno

Alla Lazio sono convinti che bastino tre o quattro innesti mirati, al netto delle eventuali cessioni, per rendere di nuovo competitiva la squadra. Una convinzione condivisa da Lotito e dal ds Fabiani, che hanno già analizzato i punti deboli della stagione appena conclusa. Come scritto dal Corriere dello Sport-Stadio, la linea tracciata prevede un rinforzo per reparto: uno o due difensori, un centrocampista e un attaccante.

In difesa molto dipenderà dal futuro di Gila, corteggiato da club inglesi – Chelsea su tutti, pronto a offrire 35 milioni. La Lazio chiede di più, anche perché dovrà dividere l’incasso con il Real Madrid. Romagnoli, invece, attende un adeguamento contrattuale, ma lo stop europeo rende più complicato alzare il tetto stipendi.

A centrocampo, occhi puntati su Guendouzi e Rovella. Il francese potrebbe partire senza un adeguamento importante, mentre Rovella, legato alla città, sembra intenzionato a restare. Entrambi piacciono in Premier, specialmente all'Aston Villa. Anche Castellanos ha estimatori in Inghilterra, e per sostituirlo c'è Ioannidis del Panathinaikos, il cui prezzo è tra i 18 e i 20 milioni, o Durosinmi del Vitkoria Plzen, che costa 9.