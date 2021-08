Lazio, non solo Basic per la mediana: se parte Escalante la pista Torreira tornerà calda

Non solo Toma Basic, bloccato da settimane. Per il centrocampo della Lazio potrebbe riaprirsi la pista Lucas Torreira. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la possibile partenza di Gonzalo Escalante, direzione Olympique Marsiglia, riaccenderebbe il nome del centrocampista dell'Arsenal, valutato circa 20 milioni. L'ex Sampdoria arriverebbe con i grandi del vice-Leiva, ma sarebbe un investimento anche per il dopo-Leiva.