Lazio, non solo Champions. Presentato ieri il ricorso sul rinvio della gara col Torino. I dettagli

Dopo la decisione del Giudice Sportivo e l’uscita dalla Champions, oggi la Lega avrebbe dovuto fissare al 7 aprile Lazio-Torino come nuova data. Non lo farà - sottolinea Il Messaggero - per ovvie ragioni d’opportunità, con un giudizio che rischia d’essere pendente oltre la fine del campionato su questa partita. Ieri poco dopo le 18.30 l’avvocato Gentile - si legge - ha inoltrato il ricorso contro la decisione di non concedere il 3 a 0 a tavolino da parte di Mastrandrea. Nel reclamo alla Corte Sportiva la Lazio scrive che il Giudice Sportivo avrebbe potuto affidarsi all’istituto della “disapplicazione” degli atti amministrativi dell’Asl di Torino se non conformi alla legge. Tradotto: si continua a insistere sull’abuso d’atti d’ufficio per l’incongruenza della prima quarantena fornita nelle date. Con questa strategia sarebbe più semplice aver ragione davanti al Tar competente e presentarsi dopo in ambito sportivo con una sentenza quasi vincolante. Invece - continua Il Messaggero - lo si farà solo come ultimo passo perché purtroppo i tempi tecnici non consentono un altro espediente. Dunque avanti col secondo grado,la Corte Sportiva d’Appello Nazionale. La prima udienza potrebbe essere fissata per la prossima settimana, ma diventa un’impresa vincere dopo il precedente di Juve-Napoli.