Lazio-Parma, i convocati di Baroni: out Patric, Lazzari e Tavares

A poche ore dalla sfida contro il Parma, il tecnico della Lazio, Marco Baroni, ha diramato la lista dei convocati. Confermate le assenze di Patric, Lazzari e Tavares infortunati oltre allo squalificato Belahyane.

L'elenco completo.

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gigot, Gila, Hysaj, Marusic, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Dele-Bashiru, Guendouzi, Rovella, Vecino;

Attaccanti: Castellanos, Dia, Ibrahimovic, Isaksen, Noslin, Tchaouna, Pedro, Zaccagni.

Le ultime di formazione sulla Lazio.

Vuole ritrovare la vittoria in casa la Lazio che in Serie A manca da oltre due mesi. Il successo contro il Genoa di mercoledì ha riportato i biancocelesti a un solo punto dal quarto posto tenendo aperta la rincorsa Champions. Oltre a Patric e Tavares, Marco Baroni dovrà fare a meno dello squalificato Belahyane e di Lazzari, costretto a uscire nel primo tempo della sfida di Marassi per un problema muscolare. Ci sarà un solo cambio rispetto alla sfida contro il Grifone con Lazzari che lascerà il posto a Isaksen, rientrato dalla squalifica, e il ritorno di Marusic nel quartetto difensivo. Davanti a Mandas oltre al montenegrino ci sarà la coppia centrale composta da Gila e Romagnoli, con Luca Pellegrini a sinistra reduce da due assist contro Roma e Genoa. In mediana la solita coppia composta da Nicolò Rovella e Matteo Guendouzi, mentre sulla trequarti oltre a Isaksen sulla destra ci sarà Zaccagni a sinistra con la conferma di Dia alle spalle di Castellanos.