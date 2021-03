Lazio, Parolo: "Pagato lo scotto delle prime volte. Ora vogliamo vivere altre serate così"

Il centrocampista Marco Parolo ai microfoni di Lazio Style Radio dell'eliminazione dalla Champions League dopo il 2-1 contro il Bayern Monaco: “Il gol è un premio personale che mi tengo stretto perché fin da bambino è un sogno quello di segnare in Champions. Però abbiamo perso anche se sarebbe stato bello pareggiare. Loro sono dei campioni, hanno dimostrato di essere una grande squadra, con valori importanti e noi dobbiamo prendere spunto da loro nel non abbassare la tensione nonostante la larga vittoria dell’andata. Abbiamo pagato anche lo scotto delle prime volte, di giocare gli ottavi contro dei grandi campioni e dobbiamo fare tesoro di questa esperienza per crescere e per avere una spinta in più per inseguire il quarto posto per vivere altre serate come questa. Con questo spirito possiamo risalire in campionato dove mancano 11 partite, sacrificandoci al servizio della squadra e del mister. - conclude Parolo - Udinese? È una squadra che sta bene, ha giocatori forti e ho ancora la rabbia per la sfida dell’andata e c’è grande voglia di rivalsa. Vogliamo fare una grande partita, ottenere i tre punti per dare una sterzata forte prima della pausa. Sarà una partita di battaglia e dobbiamo farci trovare pronti”.