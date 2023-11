Lazio, Patric: "Avvio di stagione flop? Ci chiediamo ancora il perché di quelle prestazioni"

vedi letture

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Bologna, il difensore della Lazio, Patric, ha parlato anche dell'inizio di stagione dei biancocelesti al di sotto delle aspettative: "Ancora ci chiediamo perché le prime due partite contro Lecce e Genoa siano andate così. Abbiamo sbagliato anche sulla prestazione. Poi dopo abbiamo sempre fatto bene in campo. La sconfitta con il Feyenoord ci ha fatto capire che non possiamo mai rilassarci. Non dobbiamo sottovalutare alcun momento, nel calcio di oggi è difficile ogni partita”.

Ci racconta il rigore di Immobile, perché non l'ha guardato e si è girato verso la tribuna?

"Io sono uno molto passionale, certe volte faccio cose che non mi appartengono. Quando mi rivedo mi vergogno anche. Quindi non lo so perché l'ho fatto, ma è stata una reazione spontanea. È stato bellissimo vedere la gente esplodere al momento del gol".

Domani a Bologna, poi la Champions e il derby…

“Ormai il calcio di oggi è così, si gioca sempre e tanto. Sarà una settimana fondamentale, ci giochiamo tanto, ma ora conta il Bologna. Sarebbero tre punti uguali agli altri. Loro stanno facendo una buona stagione, sarà difficile. Alla mia crescita ha contribuito anche il mister, con la sua idea di calcio. Il mio passato a Barcellona, con un’idea simile di calcio, mi ha aiutato. È una delle ragioni per cui sono voluto rimanere qui quando ero in scadenza”.