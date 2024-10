Lazio, Patric: "Sono figlio dei Laziali. Felice per la fascia da capitano"

vedi letture

Patric, difensore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal match casalingo contro il Genoa, gara valida per la 9° giornata della Serie A Enilive 2024/2025.

Queste le sue parole:

Cosa significa la fascia da capitano e come vivi il momento

“Bel momento, sono felice. Sono un figlio dei laziali e sarò della Lazio per sempre.”.

Da qui alla sosta avete diverse partite, come approccerete a quella di oggi?

“Quando hai una certa esperienza sai che queste gare sono difficili. Conta tutto, loro son afamati ma noi siamo pronti e vogliamo i 3 punti".

Prendete però sempre gol da 10 partite, come potete migliorare?

“Quando difendi alto e fai tanti gol va bene così, non stiamo concedendo tanto ma stiamo lavorando per fare sempre meglio".

Di seguito le formazioni ufficiali del match

LAZIO (4-2-3-1) Provedel; Marusic, Patric, Gila, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Noslin; Castellanos.

Allenatore: Marco Baroni.

GENOA (4-4-2) Leali; Sabelli, Vogliacco, Vasquez, Matturro; Zanoli, Frendrup, Miretti, Martin; Thorsby, Pinamonti.

Allenatore: Alberto Gilardino.