Lazio, Pedro: "Il mio gol l'ha fatto Felipe. Non potevamo sbagliare dopo il Sassuolo"

vedi letture

"Era un partita molto difficile e ciò che era molto importante era vincerla". Parole da leader per Pedro, intervistato da Lazio Style Channel dopo il 3-1 al Genoa: "Io ho fatto questo gol che in pratica l'ha fatto Felipe, ha recuperato la palla e ha fatto tutto da solo. Ciò che era importante era fare un buon lavoro e noi lo abbiamo fatto e ne siamo molto contenti di questo".

Quanta voglia di rivalsa avevate?

"Sapevamo che era troppo importante vincere questa partita e non potevamo sbagliare dopo la disfatta contro il Sassuolo. Quello che penso è che oggi abbiamo fatto bene, peccato l'ultimo gol perché potevamo collezionare un clean sheet ma in generale abbiamo giocato molto bene e dobbiamo continuare a lavorare forte e guadagnare sempre i 3 punti".

Felipe Anderson da falso nove?

“Ha fatto una partita bellissima, perché muoversi da falso nueve era difficile per noi che non è il nostro ruolo.Felipe ha fatto una partita perfetta, secondo me ha corso tanto, lottato e recuperato molti palloni, ha fatto assist, ha fatto tutto quel che doveva fare, peccato che non ha segnato perché ha fatto davvero una bellissima partita".