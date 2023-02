Lazio, Pedro: "Tutte le gare sono difficili. Dopo la Conference normale essere un po' stanchi"

Pedro Rodriguez, attaccante della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel dopo l'1-0 con cui i biancocelesti hanno battuto la Sampdoria: "Tutte le partite sono difficili, sapevamo che sarebbe stato difficile sbloccare il risultato. Abbiamo giocato bene e alla fine abbiamo trovato un gol molto importante con Luis Alberto. Abbiamo trovato tre punti importanti per rimanere attaccati alla zona Champions League".

Come si è trovato con la mascherina?

"Ovviamente è un po’ stretta, devo abituarmi, ma in campo mi sono trovato bene e con una buona visuale. È normale che possa dare un leggero fastidio, ma è comunque comoda e mi permette di essere tranquillo in campo".

Che partita sarà contro il Napoli?

"Sarà una gara bellissima, sia noi che loro stiamo facendo bene. Sarà una gara molto difficile, ma noi andremo lì per giocare una buona partita e ottenere punti".

Oggi siete stati un po' meno brillanti?

"Dopo la Conference League è normale essere un po’ stanchi, ma la squadra ha comunque lottato fino alla fine conquistando una bella vittoria di fronte al nostro pubblico. Abbiamo creato molte occasioni senza però riuscire ad andare in gol. Questo poteva crearci dei rischi, ma abbiamo lottato fino alla fine ottenendo una vittoria molta importante".