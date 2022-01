Lazio, per il futuro di Raul Moro previsto un incontro Tare-agente nei prossimi giorni

Dalla Spagna rimbalza la voce di un interesse dell'Espanyol per Raul Moro, attaccante iberico che piace e non poco al club catalano. Per questo nelle prossime ore, racconta LaLazioSiamoNoi.it, è previsto un contatto tra Tare e l’entourage del calciatore per comprendere il da farsi e quali siano le idee della Lazio sul ragazzo e sulle strategie per sistemare l’attacco. Prima di allora è difficile che ci siano sviluppi concreti.