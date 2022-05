Lazio, per restare Sarri pretende garanzie sul mercato: incontro decisivo a fine stagione

"Con Sarri c'è grande intesa". Le parole di Claudio Lotito sono nette e non sembrano contornate da nubi, ma in realtà, il futuro del tecnico toscano resta in bilico. Il rinnovo annunciato alla cena di Natale dallo stesso presidente laziale non è ancora arrivato e la conferma di Sarri non è così certa come si evince dalle parole di Lotito. L'allenatore pretende delle garanzie sul mercato, deve capire se le richieste fatte verranno esaudite oppure no. Quindi ogni discorso è stato rimandato a fine stagione, quando le parti si siederanno ad un tavolo e decideranno ufficialmente se andare avanti insieme oppure interrompere anzitempo il rapporto nato la scorsa estate. A riportarlo è Il Tempo.