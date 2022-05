Lazio, possibile rivoluzione per la Primavera: Lotito vuole affidarne la gestione a Fabiani

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Lazio starebbe pensando a un aggiornamento delle cariche per quanto riguarda le giovanili e in special modo la Primavera. L'idea sarebbe quella di affidarne la gestione a Bianchessi, attuale responsabile del settore giovanile, in collaborazione con Fabiani, ex ds della Salernitana proprio sotto la gestione Lotito.