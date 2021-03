Lazio, preoccupazione per Luis Alberto: domani le valutazioni mediche sul colpo ricevuto oggi

Preoccupazione tangibile in casa Lazio per Luis Alberto in vista della sfida allo Spezia. Durante la partitella di fine allenamento, il Mago è rimasto a terra dopo un duro contro con Armini, è rimasto a terra dolorante per la forte botta rimediata alla parte interna della caviglia e ha chiamato subito soccorso. Per lo spagnolo domani ci saranno tutti gli esami del caso.