Lazio, prossima settimana arriva Kamenovic. Operazione da 3 milioni, 5 anni di contratto

Dimitrije Kamenovic è pronto a dare il via alla sua avventura alla Lazio. La prossima settimana il difensore serbo classe 2000 sbarcherà in Italia, a Roma, per dare il via alla sua avventura biancoceleste. La Lazio lo aveva bloccato a gennaio, salvo poi lasciarlo parcheggiato al Cukaricki fino al termine della stagione. L'operazione è praticamente chiusa per 3 milioni di euro, i biancocelesti devono solo formalizzare il suo acquisto: contratto di cinque anni.