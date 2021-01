Lazio, rinascita Muriqi: "Ringrazio i compagni per il supporto, anche quando il gol non arrivava"

"Sono felice per il gol e per la vittoria". E' tanta la gioia di Vedat Muriqi dopo Lazio-Parma. L'attaccante ha finalmente trovato il gol nella vittoria che ha regalato i quarti di Coppa Italia ai bianocelesti: "Ringrazio i compagni per avermi sempre supportato, anche quando il gol non arrivava. Con questa rete adesso spero di essermi sbloccato, così da poter segnare ancora tanti gol importanti per aiutare la squadra", le parole del giocatore a Lazio Style Channel.