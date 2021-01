Lazio, ripresa la preparazione: Fares e Correa in gruppo. In campo anche Strakosha

Dopo il weekend di festeggiamenti per la vittoria nel derby, la Lazio è tornata a lavoro. Dalle 11 la squadra si è allenata a Formello per preparare la doppia sfida di questa settimana: giovedì con il Parma all'Olimpico (ore 21.15, Coppa Italia) e domenica sempre all'Olimpico con il Sassuolo. In vista del doppio impegno, Inzaghi ha ritrovato Fares e Correa, in gruppo nella seduta odierna. Buone notizie anche da Strakosha: out dalla vigilia della trasferta di Parma, il portiere albanese oggi si è rivisto in campo. Lunedì di riposo invece per Caicedo, Luiz Felipe e l'infortunato Cataldi.