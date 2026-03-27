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Lazio, rivoluzione in vista per l'attacco. Dia si gioca il futuro, la cifra per riscattarlo

Lazio, rivoluzione in vista per l'attacco. Dia si gioca il futuro, la cifra per riscattarloTUTTO mercato WEB
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Daniele Najjar
Oggi alle 12:15Serie A
Daniele Najjar

La prossima estate finiranno i due anni di prestito che erano stati concordati con la Salernitana. La Lazio dovrà versare 11,3 milioni di euro al club campano. Secondo quanto riporta La Stampa il suo futuro è tutto da scrivere, anche considerando il fatto che il reparto d'attacco biancoceleste potrebbe subire una vera e propria rivoluzione nel prossimo futuro.

Tanto che solo Ratkov sarebbe sicuro del posto per la prossima stagione. Su Daniel Maldini verranno fatte le valutazioni del caso, con la cifra fissata per il suo riscatto che ammonta a 14 milioni di euro. Noslin poi continua ad essere un giocatore apprezzato nella Ligue 1 francese ed in Premier League inglese.

Dia dunque potrebbe essere riscattato e potrebbe anche restare nella Capitale, nonostante il presidente Claudio Lotito, parlando con un tifoso in una delle conversazioni circolate sui social network, abbia detto la celebre frase "lo cedo per 18 milioni". Dia potrebbe essere l'usato sicuro insomma: in questi mesi dovrà confermare la crescita, giocandosi il futuro nella Lazio. Intanto Dia ha mandato buoni segnali: prima il gol contro l'Atalanta in Coppa Italia, poi lo zampino nella doppietta di Taylor contro il Bologna: Sarri ora spera che possa avere continuità nelle partite che restano da giocare.

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