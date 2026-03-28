Senegal-Perù, le formazioni ufficiali: Dia e Diao soluzioni per l'attacco dalla panchina
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Tante amichevoli in programma nel weekend, tra cui quella tra Senegal e Perù. Nella compagine africana, due abituali frequentatori della Serie A non saranno tra i protagonisti iniziali. Si tratta di Boulaye Dia e Assane Diao, attaccanti in forza rispettivamente a Lazio e Como. I due partiranno dalla panchina, risultando eventualmente delle soluzioni a gara in corso per il ct Thiaw. Di seguito le formazioni ufficiali:
Senegal (4-3-3): Diaw; Diatta, M.Sarr, Niakhate, Jakobs; Camara, I.Gueye, P.Gueye; Mbaye, Jackson, I.Sarr. Ct: Thiaw
Perù (4-2-3-1): Gallese; Sonne, Araujo, Barco, Lopez; Yotun, Noriega; Velez, Carrillo, Cabrera Nakamura; Valera. Ct: Mano Menezes
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