Lazio, Robert Rojas idea concreta per il centrocampo. Ma prima serve cedere

Robert Rojas rappresenta una opzione seria per la Lazio, stando a quanto rivela LaLazioSiamoNoi.it. Fonti vicine al giocatore assicurano che la Lazio è il club italiano ad aver mostrato maggior interesse per il centrocampista del River Plate. In questo momento, però, la priorità della società biancoceleste è quella di sbloccare l'indice di liquidità tramite le cessioni per pensare poi anche alle entrate.