Lazio, Rovella da record in Serie A: contro l'Atalanta ha percorso 14,1 km

La Lazio ha perso malamente per 3-1 contro l'Atalanta a Bergamo, ma non tutto è da buttare. Nicolò Rovella infatti, centrocampista biancoceleste che sta combattendo con la pubalgia, ha infatti percorso addirittura 14,1 chilometri nel match di domenica. Quello dell'italiano è il record assoluto per quanto riguarda il campionato di Serie A 2023-2024. Ecco di seguito la classifica media:

1 - Lewis Ferguson: 12,3

2 - Ylber Ramadani 12.1

3 - Bryan Cristante 11, 7

4 - Morten Frendrup 11,6

5 - Matteo Pessina, Daniel Boloca, Marten de Roon

8 - Remo Freuler 11,4