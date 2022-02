Lazio, Sarri: "La Fiorentina ha segnato 29 gol in casa, vedremo se siamo cresciuti in difesa"

La Lazio è migliorata in difesa: cosa è cambiato? E' questa una delle domande poste in conferenza stampa al tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, alla vigilia della sfida di campionato contro la Fiorentina: "La squadra è più corta e compatta, aiuta maggiormente la linea difensiva. Domani ci misuriamo sotto questo aspetto. La Fiorentina ha fatto 29 gol in casa quest’anno: vedremo se siamo cresciuti da questo punto di vista".

