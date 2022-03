Lazio, Sarri: "Non so cosa abbia fatto Zaccagni agli arbitri. Il ricordo di Wilson mi ha commosso"

vedi letture

Maurizio Sarri è intervenuto a Lazio Style Channel: "Non abbiamo sottovalutato questa partita, era difficile, o la sblocchi subito o diventa problematico. Abbiamo avuto pazienza, evitato le ripartenze, dispiace non averla chiusa con un altro risultato perché c’erano margini per un punteggio diverso. Ci dispiace anche per l’annullamento del gol di Immobile che sarebbe stato il più bello della stagione. A volte se ci pressano siamo più felici rispetto a quando ci aspettano, preferisco così. Zaccagni va tutelato? Non so cosa ha fatto alla classe arbitrale, l’ultimo giallo l’ha preso dopo 7 falli subiti. Oggi c’è un contatto palese, per me era quasi rigore, può non essere fischiato ma da lì alla simulazione ce ne passa. La squadra sta trovando certezze e questo ci aiuta nella gestione della partita. Se siamo pronti a sfidare le big? Dobbiamo avere degli obiettivi credibili partita dopo partita, va centrata l’Europa a tutti i costi, la situazione è fluida a livello di classifica e può succedere di tutto. Wilson? Il suo ricordo è commovente, durante il raccoglimento mi è venuto in mente quello che ha fatto per questo pubblico e per la Lazio, ho pensato quando correva su questo campo ed è stato toccante".