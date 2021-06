Lazio, Sarri pronto a rispolverare il 4-3-3. Loftus-Cheek o Thorsby per rimpolpare il centrocampo

Nella sua nuova avventura alla Lazio Maurizio Sarri sembra intenzionato a rispolverare il 4-3-3. Con un centrocampo a tre la novità più intrigante potrebbe essere quella di Luis Alberto spostato dal ruolo di interno a quello di play. In alternativa a Leiva, che però sarebbe la prima opzione in regia se Luis Alberto verrà riproposto da trequartista nel 4-3-1-2. In tema di forze fresche da aggiungere alla rosa piace Morten Thorsby della Sampdoria. Ma nelle ultime ore stanno crescendo le attenzioni per Ruben Loftus-Cheek, centrocampista centrale, nell’ultima stagione in prestito al Fulham ma di proprietà del Chelsea, sottolinea la Gazzetta dello Sport.