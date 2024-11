Lazio, si ferma Pedro: forte attacco gastrointestinale. In dubbio per la gara con il Bologna

vedi letture

Tegola in casa Lazio, in vista della ripresa del campionato. Secondo quanto riportato da Lalaziosiamonoi.it nella giornata di oggi non si è infatti allenato Pedro, a forte rischio per la gara contro il Bologna. Lo spagnolo ha accusato un forte attacco gastrointestinale ed è stato visitato in mattinata poiché debilitato al massimo. La cosa ricorda molto da vicino quanto i biancocelesti hanno già vissuto con Mattia Zaccagni , alle prese con lo stesso virus prima della partita all'Olimpico con il Genoa. L'attaccante è comunque tornato a casa, nei prossimi verrà valutata la sua disponibilità per la ripartenza del campionato.

Giornata di controlli anche per Dia e Tavares. Le analisi del primo hanno rassicurato, da domani dovrebbe tornare con i compagni dopo le preoccupazioni per la malaria (continuano a esserci forti dubbi sulla diagnosi della federazione senegalese). Il portoghese, invece, è rientrato a Roma con un problema muscolare. Nel pomeriggio è arrivato il comunicato sulle sue condizioni: "Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado a carico del semimembranoso della coscia sinistra".

Di seguito il programma della 13^ giornata e la classifica:

23/11/2024 Sabato 15.00 HELLAS VERONA-INTER DAZN

23/11/2024 Sabato 18.00 MILAN-JUVENTUS DAZN

23/11/2024 Sabato 20.45 PARMA-ATALANTA DAZN/SKY

24/11/2024 Domenica 12.30 GENOA-CAGLIARI DAZN

24/11/2024 Domenica 15.00 COMO-FIORENTINA DAZN

24/11/2024 Domenica 15.00 TORINO-MONZA DAZN

24/11/2024 Domenica 18.00 NAPOLI-ROMA DAZN/SKY

24/11/2024 Domenica 20.45 LAZIO-BOLOGNA DAZN

25/11/2024 Lunedì 18.30 EMPOLI-UDINESE DAZN

25/11/2024 Lunedì 20.45 VENEZIA-LECCE DAZN/SKY

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Napoli 26

2. Atalanta 25

3. Fiorentina 25

4. Inter 25

5. Lazio 25

6. Juventus 24

7. Milan 18*

8. Bologna 18*

9. Udinese 16

10. Empoli 15

11. Torino 14

12. Roma 13

13. Parma 12

14. Verona 12

15. Como 10

16. Cagliari 10

17. Genoa 10

18. Lecce 9

19. Monza 8

20. Venezia 8