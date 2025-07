Lazio, si prova a sbloccare il mercato con le buonuscite ma Sarri blocca l'addio di Basic

La Lazio continua a fare i conti con i paletti imposti dal “costo del lavoro allargato”, l’unico parametro rimasto attivo dopo il 1° luglio, e che sta frenando le operazioni in entrata. Non bastano la cessione di Tchaouna al Burnley, i 6,5 milioni incassati per Casale né i tagli agli esuberi: per sbloccare davvero il mercato serve una cessione più importante.

Claudio Lotito, ieri nuovamente a Formello, è al lavoro per trovare una soluzione che consenta al club di muoversi a gennaio, ma il quadro resta complicato. Venerdì è stato pubblicato il calendario societario per l’esercizio in corso: l’appuntamento chiave sarà tra il 15 e il 22 settembre, quando il consiglio di gestione approverà il bilancio separato e consolidato. Solo dopo si capirà se ci sarà margine per tesserare Lorenzo Insigne, attualmente svincolato. L’ex Napoli spinge per tornare in Serie A, ma la Lazio non può permettersi di pagargli lo stipendio in anticipo, soprattutto se dovesse limitarsi ad allenarsi a Formello. Nel frattempo l'attaccante napoletano valuta anche Udinese, Sassuolo e alcune offerte estere.

Sarri intanto ha bloccato l’uscita di Basic e vuole vederci chiaro sulla rosa prima di tagliare due nomi dalla lista dei 25. In bilico ci sono anche Fares e Kamenovic, per i quali il ds Fabiani valuta buonuscite. Lo riporta Il Messaggero.