Lazio, si tratta per il rinnovo di Marusic: c'è ancora distanza fra domanda e offerta

vedi letture

In casa Lazio si continua a lavorare per il rinnovo di Adam Marusic, in scadenza nel 2022. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport Tare lavora con il suo agente, Mateja Kezman (lo stesso di Milinkovic-Savic), sulla base di un contratto di cinque anni. Si tratta per trovare l'intesa economica: attualmente Marusic guadagna circa 800 mila euro a stagione, spera di riuscire a raddoppiare l’ingaggio. Tra domanda e offerta ci sarebbero delle distanze, non ancora colmate. Serviranno nuovi contatti per definire l’accordo, c’è la volontà di approfondire la trattativa intavolata nelle scorse settimane.