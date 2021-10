Lazio, solamente una volta in Champions in dieci anni. Con le regole attuali sarebbero tre

vedi letture

"Una volta in Champions in dieci anni, con Inter e Milan marginali". Le parole di Maurizio Sarri sembrano uno scarico di responsabilità nei confronti della Lazio, di quello che potrà accadere nelle prossime settimane. Sottolineando come non sia possibile credere che i biancocelesti, alla fine, abbiano come primo scopo arrivare almeno in zona Champions. La vittoria contro la Fiorentina aiuta a non perdere contatto dal treno delle fab four, ma quella contro l'Atalanta può essere una sfida chiave. Finora le sfide con le big, dalla Roma all'Inter, hanno sorriso alla squadra di Sarri, ma è evidente che per mantenere i piedi stabili in zona Champions servirebbe qualcosa di più.

Tre volte con le regole attuali.

Andando a ritroso negli anni, però, la Lazio sarebbe finita in Champions League per ben tre volte e non solamente una, se ci fossero le regole attuali dove anche la quarta classificata arriva ai gironi. Nel 2014-15 la Lazio è addirittura arrivata al terzo posto, ma ha dovuto fare i preliminari di Champions (dove ha perso), mentre nel 2011-12 c'era la quarta piazza. Infine nel 2016-17 era già sicura dell'Europa League dai gironi, quindi è stata sorpassata dall'Atalanta all'ultima curva. Sarebbe finita comunque quinta in quel caso? Non c'è la riprova.

Non capovolge tutto

La sensazione è che ci sia un enorme carico di responsabilità sulle spalle di Maurizio Sarri dal momento del suo arrivo, quest'estate. Dall'altro lato la Lazio ha vinto due Coppe Italia e due Supercoppe, non un brutto bottino per chi ha solitamente il sesto-settimo monte ingaggi della Serie A. E che, anche quest'anno, non ha cambiato la propria filosofia. Impossibile quindi avere un obiettivo minimo come la Champions, ma neanche abbassare oltremodo le aspettative.

Gli ultimi dieci anni

2011-12 - Quarto posto

2012-13 - Settimo posto - Vittoria Coppa Italia

2013-14 - Nono posto

2014-15 - Terzo posto - Preliminari Champions

2015-16 - Ottavo posto

2016-17 - Quinto posto

2017-18 - Quinto posto - Vittoria Supercoppa Italiana

2018-19 - Ottavo posto - Vittoria Coppa Italia

2019-20 - Quarto posto - Vittoria Supercoppa Italiana - Champions

2020-21 - Sesto posto