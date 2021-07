Lazio, sta per iniziare la nuova stagione fra valutazioni di Sarri e sfoltimento della rosa

Non solo mercato in casa Lazio. La stagione biancoceleste è pronta ad iniziare con il tecnico Maurizio Sarri che vorrà osservare i giocatori a disposizione. Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, il tecnico dovrebbe valutare i rientri a disposizione di Jony, Vavro e forse Jordan Lukaku. Ovviamente la dirigenza si adopererà per snellire una rosa che per ora conta 43 elementi visto che l’ex Napoli e Juve vuole lavorare con circa 25 giocatori.