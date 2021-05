Lazio, Strakosha potrebbe restare in caso di addio di Simone Inzaghi

La permanenza o l'addio di Simone Inzaghi dalla Lazio sarà decisiva per il futuro di giocatori come Strakosha, in scadenza nel 2022 ma sicuro partente nel caso in cui il tecnico piacentino dovesse rinnovare fino al 2024. Il portiere non ha mai chiuso le porte alla permanenza, ma è certo che dopo un anno in panchina, con la conferma dell'allenatore chiederebbe di essere ceduto. A riportarlo è l'edizione romana del Corriere della Sera.