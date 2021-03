Lazio-Torino, gruppo squadra biancoceleste e l'arbitro Piccinini arrivati all'Olimpico

Lazio-Torino delle 18.30, come oramai noto, non si giocherà (ma neppure sarà rinviata, come deciso dal Consiglio straordinario di Legahttps://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/serie-a-il-consiglio-di-lega-ha-ribadito-l-intenzione-di-non-rinviare-lazio-torino-di-stasera-1502834 odierno) . Se da una parte i granata sono rimasti a Torino con la Asl territoriale che ha bloccato la trasferta, dall’altra i biancocelesti sono “pronti” per scendere in campo. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Sky Sport il gruppo squadra della Lazio sta arrivando allo stadio Olimpico in questi minuti. Oltre a Inzaghi e ai giocatori, presente nell’impianto capitolino anche l’arbitro del match Piccinini insieme ai suoi collaboratori. Nei minuti precedenti le 18.30, l’arbitro farà la chiama dei giocatori della Lazio all'interno degli spogliatoi, scenderà in campo e poi si limiterà a constatare l’assenza del Torino e quindi l’impossibilità di disputare il match.