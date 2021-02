Lazio-Torino, Sky: si va verso il rinvio. Scade martedì l'isolamento domiciliare

Novità sulla gara tra Lazio e Torino riportata da Sky Sport. I granata non si allenano in gruppo da lunedì, i giocatori sono stati dunque in isolamento domiciliare, senza poter andare allo stadio. Questo dura 7 giorni pieni, fino a martedì: secondo la pay tv, è l'interpretazione che danno ASL e Torino. Arriverà in giornata un nuovo giro di tamponi, ma il Torino non potrà andare a Roma perché la settimana d'isolamento domiciliare terminerà nella giornata di martedì (compresa). L'ASL ha riscontrato la variante inglese, per questo i controlli hanno bypassato il protocollo disponendo la sospensione degli allenamenti. Per la Lega la gara è in programma ma al momento il Torino ritiene di non dover partire per Roma a meno che martedì mattina la ASL, in caso di tamponi negativi, cambi i provvedimenti.