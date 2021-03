Lazio, tre nomi per la difesa del futuro: il sogno è Pau Torres ma il Real è avanti

La Lazio inizia a guardare al futuro della rosa di Simone Inzaghi con Tare sempre alla ricerca di giovani talenti in vista della prossima estate. Il primo nome e più complicato da prendere è quello di Pau Torres del Villarreal, che tra l'altro piace anche alla Juventus. Il Real Madrid sarebbe disposto a valutare il pagamento della clausola da 50 milioni pur di rilevare il difensore ed è per questo che un assalto dei biancocelesti appare complicato. Poi c'è Lisandro Martinez dell'Ajax, calciatore che vale non meno di 20 milioni id euro. Infine Touba del RKC in Belgio, con cartellino molto più abbordabile che si aggira sui 5 milioni di euro. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.