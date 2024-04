Lazio, Tudor: "Potevamo fare altri quattro gol. Luis Alberto? Non commento"

Dopo il 4-1 ottenuto contro la Salernitana il tecnico della Lazio, Igor Tudor ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN: "Non era una partita facile. Devo fare i complimenti ai ragazzi perchè abbiamo vinto alla grande e potevamo segnare altri 4 gol. Volevamo mantenere la porta inviolata, per iniziare a creare una mentalità si deve curare ogni dettaglio. Può sembrare una vittoria facile, ma la Salernitana era partita bene, ha schierato un modulo speculare e ci ha messo fisicità. Ora tocca a tutti noi portare la gente dalla nostra parte.

Le parole di Luis Alberto? Non voglio commentare, sono cose che riguardano lui e la società. A me interessa che metta in campo quello che chiedo durante gli allenamenti. Non sta a me entrare nel merito, io faccio l'allenatore. E voglio ribadire la mia soddisfazione per la prestazione che abbiamo fatto oggi. La direzione è quella giusta. Abbiamo affrontato due volte la Juventus e poi la Roma che, ieri, ha fatto un partitone a San Siro e ha meritato di vincere. La strada intrapresa è quella corretta, vedo un gruppo che partecipa e c'è il giusto equilibrio tra possesso, non possesso e attacco dello spazio. Stiamo lavorando per mettere i giocatori di maggiore qualità nelle condizioni di offendere.

E, per Lazzari, non parlerei di esperimento. Ha interpretato bene il ruolo, anche a Verona ho fatto la stessa cosa con Faraoni spostandolo sull'out opposto. Sono contentissimo anche di Castellanos, è uscito arrabbiato perchè voleva restare in campo ma aveva subito un colpo alla testa. Obiettivi? Crescere gara dopo gara, ne abbiamo vinte due su tre in campionato e ci sono 18 punti a disposizione".