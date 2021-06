Lazio, ufficializzato lo staff di Sarri: Martusciello confermato allenatore in seconda

vedi letture

"La S.S. Lazio comunica che, insieme al tecnico Maurizio Sarri, entrano a far parte dello staff tecnico della prima squadra: Giovanni Martusciello, allenatore in seconda; Davide Ranzato e Davide Losi, preparatori atletici; Gianni Picchioni e Marco Ianni, collaboratori tecnici; Massimo Nenci, preparatore dei portieri". Dopo aver annunciato nel pomeriggio Maurizio Sarri come nuovo tecnico, la Lazio ha anche reso noto pochi minuti fa, lo staff del tecnico toscano. Confermato come allenatore in seconda il suo storico vice Giovanni Martusciello.