Lazio, Vecino: "Ci serve la continuità, priorità al campionato. Non penso al Mondiale"

vedi letture

Matias Vecino, insieme a Maurizio Sarri, nella conferenza della vigilia di Midtjylland-Lazio.

La Lazio ha bisogno di trovare continuità:

"Questo è un tema ricorrente anche dentro lo spogliatoio. Quest'anno ci sono più giocatori su cui poter contare, i carichi di lavoro si sentiranno più avanti".

Si giocherà ogni tre giorni fino a novembre. È giusto parlare di spirito di sopravvivenza? Pensi già al Mondiale?

"La maggior parte dei calciatori sono abituati a giocare così tanto. Per il Mondiale non è una cosa che ho in testa, mancano ancora due mesi, non c'è tempo per pensarci. Devo solo prepararmi al meglio".

La competizione in squadra vi stimola?

"A volte il mister ci vuole far riposare, altre volte serve per mettere minuti nelle gambe. Giocare tutte le partite allo stesso livello è difficile, poi dipenderà da ognuno di noi."

Sui tifosi:

"Vedo che c'è grande entusiasmo, c'è un grandissimo ambiente, soprattutto in casa. È un supporto importante per noi."Sembra che giochi con la Lazio da anni...

"Il mio inserimento è stato semplice grazie ai compagni che mi hanno fatto sentire subito parte del gruppo, nonostante avessi giocato solo con Hysaj. E poi conoscevo già qualcuno dello staff avendo già lavorato con Sarri a Empoli".

Il campionato ha la priorità?

"Prioritario non penso, il campionato è fondamentale per noi. In Europa trovi squadre che sono abituate ad attaccare molto, ma dipende sempre contro chi giochi. Il campionato deve rimanere comunque una nostra priorità".